В Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, что в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.

“Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание, назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут сотрудничать с центральным штабом, организовать их работу и назначить руководителей”, – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Правительство назначило заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19.