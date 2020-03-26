Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Отмечается, что в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.
“Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание, назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут сотрудничать с центральным штабом, организовать их работу и назначить руководителей”, – говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Правительство назначило заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19.
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