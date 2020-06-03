Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что это вторая попытка ввести празднование Дня фермера на общегосударственном уровне. Соответствующий проект указа был одобрен на заседании Правительства 11 октября 2017 года, но тогда он не был подписан.

На неофициальном уровне фермеры отмечали свой профессиональный праздник также 19 июня. Это связано с тем, что в этот день в 2003 году был принят закон “О фермерском хозяйстве”.