Правительство начало экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.

Об этом сообщают #Буквы.

Во время заседания правительства 28 декабря Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.

“Проект разработан с целью улучшения доступа физических лиц в возрасте от 14 лет к регистрации и снятию с регистрации в электронной форме. Снятие с регистрации и регистрация относятся к услугам, которые пользуются большим спросом, но возможность получения этих услуг в электронной форме урегулирована законодательством только касательно регистрации родителями места жительства новорожденных и до 14 лет”, — объяснил заместитель министра по цифровой трансформации Александр Борняков.

В Минцифры сообщили, что подать заявку на получение услуги можно будет с помощью портала “Дия”.

“Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua”, — объяснил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев с ID-картами — по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

О сроках запуска услуги в других городах Украины пока не сообщается.