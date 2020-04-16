Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новый социальный проект должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются, и обеспечить координацию действий его участников.

“Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям”, – пояснила министр Марина Лазебная.

Она пояснила, что пользователями данного сервиса определены структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

По словам министра, граждане смогут обращаться на “горячие” телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Ежедневно на онлайн платформе “Помощь рядом” будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

“Благодаря этому социальному онлайн-проекту оперативно определяться потребности, будет предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноким, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения”, – добавили в ведомстве.