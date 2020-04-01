Министерство цифровой трансформации объявило о старте национального конкурса ІТ-проектов HackCorona in Ukraine с призовым фондом в 4 млн грн.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Украинцы имеют одну удивительную способность – объединяться вокруг общего бедствия и объединять свои силы для победы. Эта способность супергероев снова нужна, чтобы остановить невидимого врага – вирус COVID-19. Мы объявляем старт национального онлайн-челленджа #HackCorona in Ukraine”, – говорится в сообщении.

Участники могут представить свои проекты по следующим направлениям:

Электронные сервисы, противодействующие распространению эпидемии;

Социальные, образовательные, административные или иные публичные админуслуги для граждан, которые особенно актуальны во время карантина;

Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина;

Сервисы направлены на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Отбирать лучшие проекты будут Олег Гороховский (Cofounder of monobank), Ярослав Ажнюк (CEO Petcube), Андрей Федоров (основатель Fedoriv agency), Александр Борняков (заместитель министра цифровой трансформации), Виктор Лях (президент Фонда Восточная Европа), Илона Постемская (Посольство Швейцарии в Украине), Дафина Герчева (представитель ПРООН в Украине).

Отмечается, что лучшие проекты будут реализованы или получат финансовую поддержку. Общий призовой фонд 4 000 000 грн.

Подать заявку можно до 6 апреля по ссылке.