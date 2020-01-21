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В Украине запустили платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

Министерство цифровой трансформации Украины сегодня, 21 января, запускает бесплатную образовательную платформу для обучения украинцев цифровым навыкам.

Вторник, 21 января 2020, 12:08

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровыми навыками украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью этой инициативы является научить за три года 6 миллионов украинцев. Цифровое образование доступно по ссылке https://osvita.diia.gov.ua.

До 30 января 2020 года платформа будет работать в тестовом режиме, а потом ее официально представят.

 

Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці за нашою програмою.

Краща методологія, інтеграція зірок.
Мета: навчити 6 000 000 українців за 3 роки.

Дія: цифрова освіта — https://osvita.diia.gov.ua
До 30 січня працюємо в тестовому режимі. Далі офіційна презентація.

Долучайтеся! Діліться з тими, кого любите!

Дякую кожному партнеру, всій команді! Ви чемпіони!

В рамках «Держава в смартфоні» Володимир Зеленський.

Опубликовано Mykhailo Fedorov Понедельник, 20 января 2020 г.

 

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Теги: Федоров, платформа

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