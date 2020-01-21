В Украине запустили платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровыми навыками украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью этой инициативы является научить за три года 6 миллионов украинцев. Цифровое образование доступно по ссылке https://osvita.diia.gov.ua.

До 30 января 2020 года платформа будет работать в тестовом режиме, а потом ее официально представят.

Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці за нашою програмою. Краща методологія, інтеграція зірок.

Мета: навчити 6 000 000 українців за 3 роки. Дія: цифрова освіта — https://osvita.diia.gov.ua

До 30 січня працюємо в тестовому режимі. Далі офіційна презентація. Долучайтеся! Діліться з тими, кого любите! Дякую кожному партнеру, всій команді! Ви чемпіони! В рамках «Держава в смартфоні» Володимир Зеленський. Опубликовано Mykhailo Fedorov Понедельник, 20 января 2020 г.