В Україні зареєстрували понад 12 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 23 квітня, в Україні зафіксували 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 508 осіб;

летальних випадків – 392;

одужало – 13 687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 017 341 особа;

одужало – 1 565 954 особи;

летальних випадків – 42 092;

проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Водночас, за минулу добу в Україні проти COVID-19 прищепили 14 339 людей. Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 522 385 людей, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;

Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;

Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;

Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;

Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;

Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;

Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;

Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;

Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;

Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;

Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;

Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;

Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;

Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;

Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;

Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;

Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;

Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;

Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;

Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;

Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;

Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;

Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;

Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.