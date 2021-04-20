Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Вакцину мають привезти до України в рамках ініціативи COVAX.
“Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику”, – повідомив Степанов.
Він додав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а отже південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто раніше вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.
Загалом в Україну має прибути 367 тисяч доз. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту — для першого щеплення.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.