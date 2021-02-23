В Украине зарегистрировали вторую COVID-вакцину

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, в Украине зарегистрировано две вакцины: Pfizer и AstraZeneca.
“Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата … Это препарат Covishield/AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer. Площадку не скажу, надо посмотреть”, – отметил Ляшко.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины. Массовая вакцинация групп риска начнется завтра, 24 февраля.
Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
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