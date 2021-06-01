Міністерство охорони здоров’я України 31 травня зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 від компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

Йдеться про вакцину, яка виробляється в Італії і випускається під торговельною назвою AstraZeneca.

“Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca”, – зазначили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Євросоюз, Індія та Канада.

Вже до кінця тижня очікується прибуття в Україну понад 705 тис. доз вакцини AstraZeneca від глобальної ініціативи COVAX.

“Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення”, – наголосили в МОЗ.

Йдеться про вакцинацію:

• медиків і працівників закладів охорони здоров’я;

• учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;

• соціальних працівників;

• священнослужителів;

• співробітників МВС, Служби безпеки;

• людей віком 65+.

Також другу дозу вакцини “гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі”.

У МОЗ уточнили, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин проти COVID-19 та скорочує її до 5 днів.

Наразі в Україні вже щеплюють вакцинами, виготовленими за ліцензією компанії AstraZeneca:

• Covishield (виготовлена індійським Інститутом сироватки крові);

• AstraZeneca-SKBio (виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd)).

В МОЗ зазначають, що “всі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними”.

Раніше Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. З них понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників.

Перші 500 тис. доз вакцини Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

ДОВІДКА. Вакцина від Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Як зазначають у МОЗ, для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (за рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики).

Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.