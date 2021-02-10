В Донецкой области разоблачили межрегиональную группу по изготовлению и продаже фальшивых паспортов Евросоюза. Их продавали людям, желающим работать за рубежом.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовали трое жителей Запорожья. В нее они вовлекли работников легальных рекрутинговых компаний для трудоустройства за границу. Подделки сбывали через два агентства с филиалами в Киевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях.

Стоимость одного фальшивого паспорта стартовала от 200 евро.

В рамках девяти одновременных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви правоохранители изъяли более 20 готовых паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование, а также наличные, банковские карточки, мобильные телефоны, штампы, печати, черновики.

Фото: СБУ

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых документов и бланков для их изготовления составляет 18 млн гривен.

Следствие ведется по ч. 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.