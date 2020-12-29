Кабинет Министров Украины одобрил проект указа о введении ежегодной премии участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самым высоким результатом.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

“28 декабря Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и максимальное количество баллов по результатам ВНО”, – сказано в сообщении.

Предусмотрено основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Размер каждой премии составит 5000 гривен.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

После одобрения Кабмина проект указа должен подписать президент Владимир Зеленский.