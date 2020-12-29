Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
“28 декабря Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и максимальное количество баллов по результатам ВНО”, – сказано в сообщении.
Предусмотрено основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Размер каждой премии составит 5000 гривен.
Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.
После одобрения Кабмина проект указа должен подписать президент Владимир Зеленский.
- Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется 5 января 2021 и продлится до 19 января включительно.
- В Министерстве образования и науки Украины утвердили условия приема на обучение в высшие учебные заведения в 2021 году. Основной этап вступительной кампании запланирован на июль.