Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора.
В частности, в спецоперации принимали участие правоохранительные органы Германии, США, Великобритании и Нидерландов.
Преступники присылали электронные письма в виде предупреждения о безопасности учетной записи, приглашения на вечеринку, или даже предостережения относительно распространения COVID-19. Хакеры распространяли вирус путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и др. Серверы вирусного ПО находились в десятках стран мира.
“Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал “инфицированную” технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета”, – сообщили в Нацполиции.
Сейчас задержаны двое граждан Украины, которые обеспечивали распространение вируса. Подтверждено, что они нанесли ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.
Киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании.
В рамках обысков изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компаниях, на которые осуществлялись кибератаки, банковские карты, деньги, “черновые” записи с паролями, логинами и ключами к закриптованным сервисам.
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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