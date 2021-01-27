В Украине разоблачили и заблокировали деятельность транснациональной хакерской преступной группировки. Участники этой группировки распространяли самое опасное и самое стойкое вирусное программное обеспечение - "EMOTET".

Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора.

В частности, в спецоперации принимали участие правоохранительные органы Германии, США, Великобритании и Нидерландов.

Преступники присылали электронные письма в виде предупреждения о безопасности учетной записи, приглашения на вечеринку, или даже предостережения относительно распространения COVID-19. Хакеры распространяли вирус путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и др. Серверы вирусного ПО находились в десятках стран мира.

“Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал “инфицированную” технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета”, – сообщили в Нацполиции.

Сейчас задержаны двое граждан Украины, которые обеспечивали распространение вируса. Подтверждено, что они нанесли ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.

Киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании.

В рамках обысков изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компаниях, на которые осуществлялись кибератаки, банковские карты, деньги, “черновые” записи с паролями, логинами и ключами к закриптованным сервисам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.