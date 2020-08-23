Соответствующий указ № 342/2020 Глава государства подписал 23 августа.

Пресс-служба президента отмечает, что этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

“Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы о мерах физкультурно-спортивной реабилитации, программ по подготовке, переподготовке и трудоустройстве в сфере физкультурно-спортивной реабилитации”, – говорится в сообщении.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.