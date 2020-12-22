В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19: что важно знать

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Документ разрабатывали специалисты ЦОЗ совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
По словам главы ЦОЗ Игоря Кузина, планируется в течение 2021-2022 годов вакцинировать от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
“Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней”, – добавил глава ЦОЗ.
В документе подробно учтено целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникацию и развертывания мобильных бригад. План будет обновляться каждые две недели, чтобы он соответствовал актуальной ситуации.
Украинцев вакцинируют в четыре этапа:
- январь-апрель 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Вакцинация будет проходить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 415 детей и 368 медработников.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.