В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19: что важно знать

Во вторник, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Документ разрабатывали специалисты ЦОЗ совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

По словам главы ЦОЗ Игоря Кузина, планируется в течение 2021-2022 годов вакцинировать от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

“Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней”, – добавил глава ЦОЗ.

В документе подробно учтено целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникацию и развертывания мобильных бригад. План будет обновляться каждые две недели, чтобы он соответствовал актуальной ситуации.

Украинцев вакцинируют в четыре этапа:

январь-апрель 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинация будет проходить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.