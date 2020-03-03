Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“4-го марта Украина будет едва ли не самой теплой в Европе. Завтра – внимание! – у нас ожидается +12 +18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов”, – говорится в сообщении.

При этом, на крайнем западе воздух прогреется до +5 +10 градусов. Там же пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

В Киеве завтра будет апрельская погода, тепло и сухо, до +15 градусов.