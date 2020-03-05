Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
“Пятница снова принесет в Украину невероятно бархатные градусы, хоть гладь их, как кота – в течение дня +11 +16 градусов. Правда, на Западе воздушная масса окажется холоднее, ожидается +6 +12 градусов”, – говорится в сообщении.
Дождей 6 марта в большинстве областей Украины не ожидается, поскольку будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу.
В Киеве 6 марта осадков не предвидится. Температура воздуха завтра днем будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.
Отмечается, что в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. А 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода.
В Киеве 7-го марта начнут собираться влажные облака, а 8 марта в столице пойдут дожди и ощутимо похолодает.
- 4 марта в Украине ожидалась теплая погода. Температура воздуха поднялась до +20 градусов.