Завтра, 6 марта, почти по всей территории Украины без осадков, а температура воздуха прогреется днем до 16 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Пятница снова принесет в Украину невероятно бархатные градусы, хоть гладь их, как кота – в течение дня +11 +16 градусов. Правда, на Западе воздушная масса окажется холоднее, ожидается +6 +12 градусов”, – говорится в сообщении.

Дождей 6 марта в большинстве областей Украины не ожидается, поскольку будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу.

В Киеве 6 марта осадков не предвидится. Температура воздуха завтра днем будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.

Отмечается, что в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. А 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода.

В Киеве 7-го марта начнут собираться влажные облака, а 8 марта в столице пойдут дожди и ощутимо похолодает.