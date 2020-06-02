Об этом говорится в законопроекте № 1210, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая.
Новый налог будут взимать не только при продаже легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, например, мотоцикла или мопеда.
“Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства подлежит налогообложению по ставке, определенной пунктом 167.1 статьи 167 настоящего Кодекса”, – говорится в законе.
Ставка налога, в частности, составляет 18 процентов.
При этом, налог при продаже первого и второго автомобиля остался прежним – 5 % от оценочной стоимости транспортного средства.
- 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом спорный законопроект, предусматривающий внесение масштабных изменений в Налоговый кодекс относительно администрирования налогов.