Украинцы, которые за год продали более двух автомобилей, должны будут уплатить с продажи налог в размере 18 % от оценочной стоимости транспортного средства.

Об этом говорится в законопроекте № 1210, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая.

Новый налог будут взимать не только при продаже легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, например, мотоцикла или мопеда.

“Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства подлежит налогообложению по ставке, определенной пунктом 167.1 статьи 167 настоящего Кодекса”, – говорится в законе.

Ставка налога, в частности, составляет 18 процентов.

При этом, налог при продаже первого и второго автомобиля остался прежним – 5 % от оценочной стоимости транспортного средства.