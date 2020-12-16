Кабинет Министров сегодня на заседании изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, Правительство одобрило проект постановления “О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов” с целью совершенствования существующей процедуры государственной регистрации транспортных средств.

Документом предусмотрены следующие изменения:

– введение возможности представления документов, необходимых для регистрации транспортных средств, с применением средств электронной кабинета водителя;

– предусматривается возможность отчуждения транспортных средств, перешедших в собственность наследника на основании свидетельства о праве на наследство, без их перерегистрации на наследника;

– запрещается перерегистрация транспортного средства, кроме случаев, не связанных с его отчуждением, в случае обращения в сервисный центр МВД по транспортному средству, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников;

– определяется порядок перерегистрации транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам негосударственной формы собственности, а также транспортных средств, которые являются взносами участников в уставный фонд хозяйственных обществ;

– определяется порядок государственной регистрации (перерегистрации) переоборудованных транспортных средств;

– определяется порядок отмены государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств;

– определяется порядок снятия с учета транспортных средств в связи с изменением органа регистрации.