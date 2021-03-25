Отныне каждый сервисный центр Министерства внутренних дел будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области, независимо от места регистрации владельца автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

“Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 №166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и технических характеристик”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основным новшеством, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

В МВД объяснили, что такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов.