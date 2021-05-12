Про це повідомляє МОЗ України.

Так, за минулу добу, 11 травня, 18 264 людини щеплено проти COVID-19.

Всього від початку кампанії з вакцинації 882 621 людину щеплено проти коронавірусу, з них отримали першу дозу – 882 619 осіб, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них дві особи отримали першу дозу за кордоном).

Варто зазначити, що днем раніше кількість тих, хто отримав другу дозу вакцини становила всього 695 осіб.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року наша країна повинна отримати 42 мільйони доз вакцин від коронавірусу COVID-19. Міністр нагадав про досягнені домовленості щодо збільшення вдвічі обсягу поставки вакцини від Pfizer/BioNTech цього календарного року: з 10 млн до 20 млн доз.

Крім того, Світовий банк затвердив проєкт “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні” на суму $90 мільйонів.