За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 369 человек;

летальных случаев – 260;

выздоровели – 5 190 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 114 719 (в том числе методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 535 218 человек;

выздоровели – 1 253 972 лица;

летальных исходов – 29 775;

проведения ПЦР-тестов – 7 624 537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1070 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 240 случаев;

Днепропетровская область – 1104 случая;

Донецкая область – 583 случая;

Житомирская область – 1082 случай;

Закарпатская – 366 случаев;

Запорожская область – 485 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 1036 случаев;

Кировоградская область – 137 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 1180 случаев;

Николаевская область – 408 случаев;

Одесская область – 1037 случаев;

Полтавская область – 400 случаев;

Ровенская область – 432 выпады;

Сумская область – 564 случая;

Тернопольская область – 598 случаев;

Харьковская область – 754 случая;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 871 случай;

Черкасская область – 582 случая;

Черновицкая область – 539 случаев;

Черниговская область – 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 18 марта в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с ноября 2020 года.