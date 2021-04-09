Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 936 человек;
- летальных случаев – 419;
- выздоровели – 11 221 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 823 674 лица;
- выздоровели – 1 395 104 лица;
- летальных исходов – 36 381;
- проведения ПЦР-тестов – 8 568 004.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине было привито от COVID-19 18 569 человек. Всего с начала прививочной кампании уже прививали 353 147 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев – 1864 случая / 1850 прививок;
- Винницкая область – 640 случаев / 670 прививок;
- Волынская область – 448 случаев / 560 прививок;
- Днепропетровская область – 1665 случаев / 1990 прививок;
- Донецкая область – 1146 случаев / 510 прививок;
- Житомирская область – 647 случаев / 840 прививок;
- Закарпатская – 236 случаев / 580 прививок;
- Запорожская область – 823 случая / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область – 231 случай / 549 прививок;
- Киевская область – 1265 случаев / 1970 прививок;
- Кировоградская область – 207 случаев / 680 прививок;
- Луганская область – 226 случаев / 350 прививок;
- Львовская область – 1639 случаев / 1540 прививок;
- Николаевская область – 372 случая / 180 прививок;
- Одесская область – 1194 случая / 710 прививок;
- Полтавская область – 848 случаев / 730 прививок;
- Ровенская область – 557 случаев / 580 прививок;
- Сумская область – 820 случаев / 360 прививок;
- Тернопольская область – 373 случая / 490 прививок;
- Харьковская область – 1194 случая / 550 прививок;
- Херсонская область – 317 случаев / 300 прививок;
- Хмельницкая область – 1094 случая / 1050 прививок;
- Черкасская область – 834 случая / 180 прививок;
- Черновицкая область – 377 случаев / 560 прививок;
- Черниговская область – 659 случаев / 140 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.
По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 431 025 человек.
- По состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировали 19 419 новых случаев COVID-19. Заболели 766 детей и 480 медработников.