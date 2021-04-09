За прошедшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировали 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 936 человек;

летальных случаев – 419;

выздоровели – 11 221 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 823 674 лица;

выздоровели – 1 395 104 лица;

летальных исходов – 36 381;

проведения ПЦР-тестов – 8 568 004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине было привито от COVID-19 18 569 человек. Всего с начала прививочной кампании уже прививали 353 147 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1864 случая / 1850 прививок;

Винницкая область – 640 случаев / 670 прививок;

Волынская область – 448 случаев / 560 прививок;

Днепропетровская область – 1665 случаев / 1990 прививок;

Донецкая область – 1146 случаев / 510 прививок;

Житомирская область – 647 случаев / 840 прививок;

Закарпатская – 236 случаев / 580 прививок;

Запорожская область – 823 случая / 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 231 случай / 549 прививок;

Киевская область – 1265 случаев / 1970 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев / 680 прививок;

Луганская область – 226 случаев / 350 прививок;

Львовская область – 1639 случаев / 1540 прививок;

Николаевская область – 372 случая / 180 прививок;

Одесская область – 1194 случая / 710 прививок;

Полтавская область – 848 случаев / 730 прививок;

Ровенская область – 557 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 820 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 373 случая / 490 прививок;

Харьковская область – 1194 случая / 550 прививок;

Херсонская область – 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область – 1094 случая / 1050 прививок;

Черкасская область – 834 случая / 180 прививок;

Черновицкая область – 377 случаев / 560 прививок;

Черниговская область – 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 431 025 человек.