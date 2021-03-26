В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - 18 132 Заболели 923 ребенка и 435 медработников.

Об єтом сообщает МОЗ Украины:

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4826 человек;

летальных случаев – 326;

выздоровели – 7138 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 119 087 (в том числе методом ПЦР – 53495, методом ИФА – 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42832).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1614707 человек;

выздоровели – 1290158 человек;

летальных исходов – 31 461;

проведения ПЦР-тестов – 7889544.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1164 случая;

Винницкая область – 848 случаев;

Волынская область – 356 случаев;

Днепропетровская область – 1358 случаев;

Донецкая область – 725 случаев;

Житомирская область – 891 случай;

Закарпатская – 429 случаев;

Запорожская область – 519 случаев;

Ивано-Франковская область – 402 случая;

Киевская область – 1139 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 131 случай;

Львовская область – 1304 случая;

Николаевская область – 534 случая;

Одесская область – 1545 случаев;

Полтавская область – 669 случаев;

Ровенская область – 554 случая;

Сумская область – 633 случая;

Тернопольская область – 627 случаев;

Харьковская область – 1204 случая;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 1040 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 587 случаев;

Черниговская область – 399 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).