Об єтом сообщает МОЗ Украины:
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4826 человек;
- летальных случаев – 326;
- выздоровели – 7138 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 119 087 (в том числе методом ПЦР – 53495, методом ИФА – 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42832).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1614707 человек;
- выздоровели – 1290158 человек;
- летальных исходов – 31 461;
- проведения ПЦР-тестов – 7889544.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1164 случая;
Винницкая область – 848 случаев;
Волынская область – 356 случаев;
Днепропетровская область – 1358 случаев;
Донецкая область – 725 случаев;
Житомирская область – 891 случай;
Закарпатская – 429 случаев;
Запорожская область – 519 случаев;
Ивано-Франковская область – 402 случая;
Киевская область – 1139 случаев;
Кировоградская область – 193 случая;
Луганская область – 131 случай;
Львовская область – 1304 случая;
Николаевская область – 534 случая;
Одесская область – 1545 случаев;
Полтавская область – 669 случаев;
Ровенская область – 554 случая;
Сумская область – 633 случая;
Тернопольская область – 627 случаев;
Харьковская область – 1204 случая;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 1040 случаев;
Черкасская область – 704 случая;
Черновицкая область – 587 случаев;
Черниговская область – 399 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).
- По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено более 16,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем, и наибольшее за все время количество смертей за сутки.