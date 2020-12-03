Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев COVID-19. Заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1739 человек;
  • летальных случаев – 243;
  • выздоровели – 15372 человека;
  • сделано тестирований за сутки – 72 678 (в том числе методом ПЦР – 47172, методом ИФА – 25506).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 772 760 человек;
  • выздоровели – 384 426 человек;
  • летальных исходов – 12 960;
  • проведения ПЦР-тестов – 4654206.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 75376 случаев;
  • Винницкая область – 17 988 случаев;
  • Волынская область – 25 121 случай;
  • Днепропетровская область – 40 966 случаев;
  • Донецкая область – 24 175 случаев;
  • Житомирская область – 30 630 случаев;
  • Закарпатская область – 23 880 случаев;
  • Запорожская область – 33 615 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;
  • Киевская область – 40 427 случаев;
  • Кировоградская область – 5701 случай;
  • Луганская область – 6610 случаев;
  • Львовская область – 48 144 случая;
  • Николаевская область – 19894 случаи;
  • Одесская область – 47 920 случаев;
  • Полтавская область – 23 926 случаев;
  • Ровенская область – 32 223 случая;
  • Сумская область – 31 184 случая;
  • Тернопольская область – 28 673 случая;
  • Харьковская область – 57 267 случаев;
  • Херсонская область – 11 087 случаев;
  • Хмельницкая область – 30943 случаи;
  • Черкасская область – 24 776 случаев;
  • Черновицкая область – 34432 случаи;
  • Черниговская область – 19 722 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

  • По состоянию на 2 декабря в Украине за сутки выздоровело от коронавируса COVID-19 больше людей, чем заболело.