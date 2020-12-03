Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев COVID-19. Заболели 745 детей и 614 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1739 человек;
- летальных случаев – 243;
- выздоровели – 15372 человека;
- сделано тестирований за сутки – 72 678 (в том числе методом ПЦР – 47172, методом ИФА – 25506).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 772 760 человек;
- выздоровели – 384 426 человек;
- летальных исходов – 12 960;
- проведения ПЦР-тестов – 4654206.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 75376 случаев;
- Винницкая область – 17 988 случаев;
- Волынская область – 25 121 случай;
- Днепропетровская область – 40 966 случаев;
- Донецкая область – 24 175 случаев;
- Житомирская область – 30 630 случаев;
- Закарпатская область – 23 880 случаев;
- Запорожская область – 33 615 случаев;
- Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;
- Киевская область – 40 427 случаев;
- Кировоградская область – 5701 случай;
- Луганская область – 6610 случаев;
- Львовская область – 48 144 случая;
- Николаевская область – 19894 случаи;
- Одесская область – 47 920 случаев;
- Полтавская область – 23 926 случаев;
- Ровенская область – 32 223 случая;
- Сумская область – 31 184 случая;
- Тернопольская область – 28 673 случая;
- Харьковская область – 57 267 случаев;
- Херсонская область – 11 087 случаев;
- Хмельницкая область – 30943 случаи;
- Черкасская область – 24 776 случаев;
- Черновицкая область – 34432 случаи;
- Черниговская область – 19 722 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
- По состоянию на 2 декабря в Украине за сутки выздоровело от коронавируса COVID-19 больше людей, чем заболело.