В Україні другий день поспіль спостерігається позитивна статистика - кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев COVID-19. Заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1739 человек;

летальных случаев – 243;

выздоровели – 15372 человека;

сделано тестирований за сутки – 72 678 (в том числе методом ПЦР – 47172, методом ИФА – 25506).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 772 760 человек;

выздоровели – 384 426 человек;

летальных исходов – 12 960;

проведения ПЦР-тестов – 4654206.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 75376 случаев;

Винницкая область – 17 988 случаев;

Волынская область – 25 121 случай;

Днепропетровская область – 40 966 случаев;

Донецкая область – 24 175 случаев;

Житомирская область – 30 630 случаев;

Закарпатская область – 23 880 случаев;

Запорожская область – 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;

Киевская область – 40 427 случаев;

Кировоградская область – 5701 случай;

Луганская область – 6610 случаев;

Львовская область – 48 144 случая;

Николаевская область – 19894 случаи;

Одесская область – 47 920 случаев;

Полтавская область – 23 926 случаев;

Ровенская область – 32 223 случая;

Сумская область – 31 184 случая;

Тернопольская область – 28 673 случая;

Харьковская область – 57 267 случаев;

Херсонская область – 11 087 случаев;

Хмельницкая область – 30943 случаи;

Черкасская область – 24 776 случаев;

Черновицкая область – 34432 случаи;

Черниговская область – 19 722 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.