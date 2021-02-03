Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. В ближайшие дни Правительство примет соответствующее решение.

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса.

По словам премьера, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости в Украине.

“Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18,3 тыс. госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тыс. людей с диагнозом или подозрением на COVID-19”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Министерство охраны здоровья проинформирует о возможных изменениях и критериях установления в регионах различных уровней эпидемической опасности – зеленого, желтого, оранжевого и красного. А соответствующее решение Правительство примет в ближайшие дни.