В Украине возросло количество граждан, которые выступают за отставку президента Владимира Зеленского и Правительства, роспуск Верховной Рады и назначение досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства сейчас поддерживают 39% респондентов (58% не поддерживают).

Уровень поддержки этой идеи за последние полгода вырос: с 27% в мае до 39% в декабре (то есть на 12%).

Идею роспуска Верховной Рады и досрочных парламентских выборов поддерживают 58% респондентов (не поддерживают 39%).

В ноябре 2019 года за роспуск ВР выступали 34%. Таким образом, с ноября прошлого года уровень поддержки роспуска Рады вырос на 24%.

Инициативу отставки Правительства Дениса Шмыгаля поддерживают 60% респондентов (не поддерживают – 35%). В сентябре этого года за отставку Кабинета Министров выступали 51% украинцев (с тех пор поддержка этой идеи выросла на 9%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.