Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
С 1 декабря 2020 размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность (пенсия) – 1769,00 грн;
- на одного человека в расчете на месяц – 2189,00 грн;
- для трудоспособных лиц – 2270 грн;
- для детей до 6 лет – 1921 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 2395 грн.
Увеличен минимальную пенсию шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.
Пересчитан размер надбавки донорам. С 1 декабря она составляет 218,90 грн.
Выплата перечисленных пенсий начнется с 4 декабря.
- В 2021 году учителям не повысят зарплаты на 20-70%, как ожидалось. Этот процесс перенесли минимум на год.