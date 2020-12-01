Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

С 1 декабря 2020 размер прожиточного минимума составит:

  • для лиц, утративших трудоспособность (пенсия) – 1769,00 грн;
  • на одного человека в расчете на месяц – 2189,00 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2270 грн;
  • для детей до 6 лет – 1921 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2395 грн.

Увеличен минимальную пенсию шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.

Пересчитан размер надбавки донорам. С 1 декабря она составляет 218,90 грн.

Выплата перечисленных пенсий начнется с 4 декабря.