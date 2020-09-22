Об этом рассказал в интервью LB.ua министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Когда переоборудуется больница, то меняются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть под COVID-19, это 50 – 52 тысячи. Больше нельзя. А эти все фантазии, что можно где-то развернуть койки… Я же говорю, что у нас в стране много фантазеров”, – отметил он.

Глава МОЗ уточнил, что по состоянию на сегодняшний день уже выделено под COVID-19 около 36 тысяч коек.

“Мы хотим увеличить еще на 16 тысяч коек. Это максимальное количество коек, которое в стране может быть выделено под COVID-19”, – заявил он.

Степанов подчеркнул, что количество заполненных коек является наиболее критическим показателем.

“Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограниченная”, – рассказал он.

По словам министра, в Украине “пока нет необходимости в развертывании полевых госпиталей”.

“Если у нас заполнятся все кровати, которые отведены под COVID-19, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать кровати. Но это будет очень временная мера”, – объяснил Степанов.