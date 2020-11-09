Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение тех больных, которые нуждаются в немедленном лечении и пациентов с COVID-19.

Об этом он заявил на брифинге после селекторного совещания у президента Владимира Зеленского.

“С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены в наших больницах, больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная. Ситуация крайне напряженная не только в Украине”, – сказал Ляшко.

По его словам, это в Украине начинается второй этап реагирования на распространение COVID-19.

“Надо срочно увеличить с 50 000 до 80 000 количество коек, которые могут принимать больных коронавирусом и 80% из них обеспечить кислородом”, – сказал главный санитарный врач.

Он призвал украинцев соблюдать санитарные нормы, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чтобы Украине не понадобился третий этап и не надо было разворачивать госпитале в приспособленных помещениях.