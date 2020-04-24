В реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствие дождя. Такая ситуация возникла впервые за последнее столетие.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, ухудшение экологической ситуации и ухудшение качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными”, – отметила начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктория Бойко.

Специалисты обращают внимание на то, что март и почти весь апрель прошли без дождей. А когда был сильный ветер, то наблюдалось такое достаточно редкое для Украины явление, как пылевая буря. По их словам, это свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине.

Сложная гидрологическая ситуация наблюдается в бассейне Днепра. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды к водохранилищам днепровского каскада “является одним из наименьших за период инструментальных наблюдений”.

“Максимум суточного притока воды к Киевскому водохранилищу сформировался на 30-31 марта величине в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) – это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток к водохранилищу в экстремально маловодном 1925 году – 892 м3/с”, – отмечают гидрологи.

Критическая ситуация также сложилась и в бассейне Десны. Максимальный уровень Десны (на посту измерения Летки) этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.

“Не менее сложная гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам – Кременчугском, Каменском. Днепровском. Показатели близки к критериеям маловодья”, – сообщают в Гидрометцентре.

За апрель приток воды к Днестровскому водохранилищу предполагается на уровне 48% от нормы.

Однако больше всего страдают малые реки, речушки и ручьи.

“При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть. Нарушится баланс грунтовых вод, прежде всего это приведет к существенному уменьшению воды в колодцах”, – подчеркнул заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины Виталий Жук.

Эксперты призывают рационально использовать воду. И это касается как населения, так и промышленности и сельского хозяйства.

Они также отмечают, что потребность в воде с малых водоемов, расположенных внутри экозон, значительно выросла в связи с пожарами, пылающими на открытых пространствах практически всех областей Украины.