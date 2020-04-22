Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“На 7:00 22 апреля во Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.
Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 140 человек.
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19.
Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона – 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях – по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
- Ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировали 39 случаев заражения COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреле зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.