В Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 43 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 7:00 22 апреля во Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 140 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона – 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях – по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.