Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.
“В ВСУ болеют COVID-19 46 человек. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек, есть 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, – 36 человек”, – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 среди военнослужащих.
В учреждениях здравоохранения лечится одно лицо (Ровенский военный госпиталь). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.
- Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.
- В Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 483 новых случая.