В Вооруженных силах Украины 46 человек болеют коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано два новых случая.

Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

“В ВСУ болеют COVID-19 46 человек. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек, есть 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, – 36 человек”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 среди военнослужащих.

В учреждениях здравоохранения лечится одно лицо (Ровенский военный госпиталь). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.