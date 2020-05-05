Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в составе Объединенных сил не зафиксировано подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

“По состоянию на сегодняшний день удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС”, – подчеркнул Таран.

При этом, по словам министра, общая ситуация с коронавирусом в ВСУ на данный момент улучшилась.

“У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилась”, – написал он.

Также министр обороны рассказал, что большинство случаев заражения коронавирусом в армии связаны с общением военных с гражданским населением.