Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
“По состоянию на сегодняшний день удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС”, – подчеркнул Таран.
При этом, по словам министра, общая ситуация с коронавирусом в ВСУ на данный момент улучшилась.
“У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилась”, – написал он.
Также министр обороны рассказал, что большинство случаев заражения коронавирусом в армии связаны с общением военных с гражданским населением.
- Министерство охраны здоровья одобрило клинические испытания украинского препарата “Биовен” в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.