В украинской армии за сутки подтвердили еще 17 случаев заражения COVID-19

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще 17 случаев заболевания COVID-19, всего болеют 168 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 5 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 377 человек, летальных случаев – 5”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 109 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.