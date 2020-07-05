Covid-19 Украина

обновлено 05.07.2020 в 15:02

Всего:

48500(+823)

Болеют:

25875(+823)

Выздоровели:

21376(+261)

Умерло:

1249(+22)

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В украинской армии за сутки подтвердили еще 17 случаев заражения COVID-19

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще 17 случаев заболевания COVID-19, всего болеют 168 человек.

Воскресенье, 5 июля 2020, 14:58

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 5 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 377 человек, летальных случаев – 5”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 109 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

  • В Украине по состоянию на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, новых случаев – 823.
Теги: ВСУ, Коронавирус, украинские военные

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