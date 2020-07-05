В украинской армии за сутки подтвердили еще 17 случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 5 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 377 человек, летальных случаев – 5”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 109 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
- В Украине по состоянию на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, новых случаев – 823.