В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 мая подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Командования Медицинских сил ВСУ.

“В Вооруженных силах Украины болеют 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 106 человек, летальных случаев – 3”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся восемь человек (Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ” – двое военнослужащих, в лазарете воинской части в Волынской области – четверо военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница – один сотрудник ВСУ и Сарницкая ЦРБ – один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих в Волынской области симптомы заболевания отсутствуют.

Еще восемь военнослужащих (Киевская область – пять человек, Житомирская область и Волынская область – по одному) и 1 работник ВС Украины (Черновицкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток – 45 человек.