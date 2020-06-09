Об этом #Буквам сообщила пресс-служба компании.
“Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, обрабатывая задания и отзывы подчиненных рынков и руководствуясь локальными нуждами потребителей”, – говорится в релизе.
В компании подчеркнули, что не могут влиять на “формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в частности, и России”.
Напомним, что в сети всплыл видеоролик рекламы продукции французской компании Danone, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Сам актер известен своим хвастовством того, как обстреливал из пулемета украинских воинов на Донбассе. А в рекламе Danone для российского телевидения Пореченков снимается с 2016 года. Вот недавно в СМИ напомнили об одном из таких роликов.
- Ранее компания Microsoft удалила с официального YouTube-канала своего представительства в РФ рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина.
- В марте 2019 года российские актеры, украинофобы Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали несколько видеосюжетов в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.