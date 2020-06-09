В украинском отделении компании Danon заявили, что не имеют никакого отношения к рекламе с участием Михаила Пореченкова.

Об этом #Буквам сообщила пресс-служба компании.

“Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, обрабатывая задания и отзывы подчиненных рынков и руководствуясь локальными нуждами потребителей”, – говорится в релизе.

В компании подчеркнули, что не могут влиять на “формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в частности, и России”.

Напомним, что в сети всплыл видеоролик рекламы продукции французской компании Danone, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Сам актер известен своим хвастовством того, как обстреливал из пулемета украинских воинов на Донбассе. А в рекламе Danone для российского телевидения Пореченков снимается с 2016 года. Вот недавно в СМИ напомнили об одном из таких роликов.