Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию с первым случаем коронавируса в Черновцах.

“В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем временно закрывать школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем: вирус передается воздушно-капельным путем”, – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что украинцам не стоит скупать медицинские маски.

“Маски – это не защита, это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острого респираторного вирусного заболевания”, – заявил он.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

Замминистра не уточнил, когда и где именно могут вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Вероятно, речь в первую очередь идет о Черновицкой области.

Так, сегодня на брифинге глава областной госадминистрации Сергей Осачук заявил, что в регионе на карантин хотят закрыть все дошкольные заведения, школы и вузы. Они должны ввести дистанционные модели обучения.

“Мы в следующие часы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений”, – подчеркнул Осачук.

Также местные власти намерены ввести ограничения на массовые мероприятия.

“Концерты, которые были запланированы на сегодняшний вечер и в ближайшие дни, будут отменены”, – рассказал губернатор.

Он призвал людей с симптомами ОРВИ, у которых может быть коронавирусная инфекция, сообщать врачам и не бояться реакции соседей.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом на Буковині (05.03.20) Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 5 березня 2020 р.