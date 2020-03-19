Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, МОЗ начал готовить систему охраны здоровья, как только увидел вспышку COVID-19 в Китае (в конце января – начале февраля). Был разработан национальный план по противодействию коронавирусу.

“У нас была статистика, и мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавирусной болезни на территории Украины. Для этого были определены по две госпитальных базы в каждой области, по две бригады экстренной медицинской помощи, которые были укомплектованы необходимым оборудованием. Были разработаны, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 4 сценария реагирования. Первый – когда у нас будет один завезенный случай, потом – когда у нас будет распространение внутри страны, и – когда у нас будет вспышка. Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений охраны здоровья. Буквально на днях мы представим вам интерактивную карту, которая будет показывать, как увеличивается количество коек и как перепрофилируются больницы“, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что в МОЗ сейчас разработали четкий алгоритм действий на случай распространения коронавируса на территории Украины. Он базируется на “сценарии развития вспышки в Италии”.

Ляшко, в частности, перечислил детали трех сценариев реагирования на COVID-19.

Первый сценарий

В легких случаях заболевания (которых может быть около 80 %) медпомощь будет оказываться амбулаторно в условиях домашней изоляции.

“Мы видим, что 80 % людей в Италии переболеют легкими формами. Поэтому по нашим стандартам оказания помощи, которые полностью адаптированы к рекомендациям ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции”, – рассказал Ляшко.

Для остальных 20 %, которые будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мерах, и пригодится интерактивная карта, которая четко покажет бригаде скорой помощи, в какой больнице есть свободные места, а также необходимое оборудование, чтобы спасти жизни.

Ляшко уточнил, что подобные действия “предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь”.

Второй сценарий

Он предусматривает переход на привлечение перепрофилированных медучеждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с COVID-19.

“Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию”, – заявил Ляшко.

Третий сценарий

Он предусматривает привлечение частных клиник.

“Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается”, – подчеркнул Ляшко.

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(На видео – с 5:14)