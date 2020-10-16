Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 16 октября, в очередной раз обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ.

В списке приведены данные о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В список стран “красной” зоны попали 44 государства. Это на 2 страны меньше, чем в предыдущем списке, опубликованном 9 октября.

Из “красной” зоны, в частности, выбыли ОАЭ, Перу, Парагвай, Ирак, Бразилия, Объединенная Республика Танзания и Руанда. В то же время попали в “красный” список Швейцария, Ирландия, Словакия и Словения.

В “красную” зону также входят: США, Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Аргентина, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, Колумбия, Румыния и другие страны.

В “зеленую” зону, в частности, входят: Северная Македония, Грузия, Бразилия, Австрия, Португалия, Венгрия, Тунис, Польша, Перу, Босния и Герцеговина, Хорватия, Дания, Италия, Канада, Швеция, Албания, Беларусь и другие страны.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.