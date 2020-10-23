Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 23 октября, вновь обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ.

В списке приведены данные о более чем 190 государствах, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Стоит отметить, что список стран “красной” зоны расширился: в него попало 51 государство. Это на 7 стран больше, чем было в предыдущем списке, опубликованном МОЗ 16 октября.

Так, в “красную” зону переместились следующие страны: Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Португалия, Польша, Северная Македония, Грузия, Лихтенштейн.

Также в “красную” зону входят США, Франция, Великобритания, Испания, Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Аргентина, Исландия, Республика Молдова, Армения, Словакия, Словения, Ирландия, Швейцария и другие страны.

В “зеленую” зону переместился Оман. Также в эту зону входят Италия, Венгрия, ОАЭ, Тунис, Болгария, Бразилия, Дания, Швеция, Германия, Литва, Латвия, Канада, Беларусь и другие страны.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.