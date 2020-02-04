Фото обнаружили в учебнике автора Игоря Щупака.
Так, в качестве иллюстрации к 9 параграфу “США в межвоенный период” авторы использовали знаменитую фотографию Чарльза Эббетса “Обед на небоскребе”.
Однако вместо оригинального фото, на котором сидят 11 человек, на снимке появился также популярный голливудский актер Киану Ривз.
В книге указано, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. Автором указан Игорь Щупак.
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