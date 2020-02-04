Фото обнаружили в учебнике автора Игоря Щупака.

Так, в качестве иллюстрации к 9 параграфу “США в межвоенный период” авторы использовали знаменитую фотографию Чарльза Эббетса “Обед на небоскребе”.

Оригинальное фото

Однако вместо оригинального фото, на котором сидят 11 человек, на снимке появился также популярный голливудский актер Киану Ривз.

Фотожаба из открытых источников

Скриншоты

В книге указано, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. Автором указан Игорь Щупак.

Скриншот

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