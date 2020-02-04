В украинском учебнике "Всесвітня історія" за 10 класс вместо фото "Обед на небоскребе" 1932 года поместили фотожабу с грустным Киану Ривзом.

Фото обнаружили в учебнике автора Игоря Щупака.

Так, в качестве иллюстрации к 9 параграфу “США в межвоенный период” авторы использовали знаменитую фотографию Чарльза Эббетса “Обед на небоскребе”.

Однако вместо оригинального фото, на котором сидят 11 человек, на снимке появился также популярный голливудский актер Киану Ривз.

В книге указано, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. Автором указан Игорь Щупак.