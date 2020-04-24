Во время призыва к местам службы будут допускать только тех, кто пройдет обсервацию и будет подтверждение, что они точно не заражены COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы”Право на владу”.

“Сейчас мы постоянно работаем с Министерством обороны так, как и с другими силовыми структурами. У нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы проговариваем и принимаем решения, которые должны воздействовать на эпидемическую ситуацию в тех силовых структурах и в оборонных структурах, которые сегодня несут и защищают наши границы”, – рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас человечество столкнулось со значительной эпидемией, поэтому крайне важно сохранить боеспособность армии.

“Так, в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена, которая сегодня работает и выполняет свои функции. Но мы все должны понимать, что мы живем в период эпидемии и значительной эпидемии, такой пандемии в мире не было, поэтому основная наша задача сегодня — это сохранить, в том числе, боеспособность нашей армии. Поэтому все меры, которые принимаются сегодня Министерством обороны, в частности для призыва, они просчитывают риски. И будут допускаться люди к местам служения, мест несения службы только после того, как они пройдут обсервацию и будут иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил”, – отметил Ляшко.

На видео с 1 ч. 14 мин. 32 сек.