В Украину в ближайшее время поставят тесты для диагностики коронавируса COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“В 11 областях, в 11 лабораториях, которые подчиняются Министерству охраны здоровья, есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР. В ближайшее время, в субботу-воскресенье, мы ожидаем следующую поставку комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, что позволит провести более 1 млн исследований. Поэтому в ближайшее время мы значительно расширим наши исследования и будем вводить новые алгоритмы к тестированию, когда увеличим поступления тестов ПЦР”, – отметил Ляшко.

Замминистра уточнил, что экспресс-тесты можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках.

“В Украине по территории распределили уже более 40 тысяч экспресс-тестов. В субботу-воскресенье мы ожидаем большую поставку, чтобы обеспечить тестами все области. Параллельно мы работаем с частными лабораториями, чтобы разрешить проводить ПЦР-диагностику коронавируса”, – рассказал он.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iZCuCa4gK8c?start=228" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 3:48)