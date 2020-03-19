Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“В 11 областях, в 11 лабораториях, которые подчиняются Министерству охраны здоровья, есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР. В ближайшее время, в субботу-воскресенье, мы ожидаем следующую поставку комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, что позволит провести более 1 млн исследований. Поэтому в ближайшее время мы значительно расширим наши исследования и будем вводить новые алгоритмы к тестированию, когда увеличим поступления тестов ПЦР”, – отметил Ляшко.
Замминистра уточнил, что экспресс-тесты можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках.
“В Украине по территории распределили уже более 40 тысяч экспресс-тестов. В субботу-воскресенье мы ожидаем большую поставку, чтобы обеспечить тестами все области. Параллельно мы работаем с частными лабораториями, чтобы разрешить проводить ПЦР-диагностику коронавируса”, – рассказал он.
(На видео – с 3:48)
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