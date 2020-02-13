В пятницу, 14 февраля, трое сенаторов США приедут в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть важность нашей страны как стратегического союзника после процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Украину планируют приехать сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, Джон Баррассо и сенатор-демократ Крис Мерфи. Все они являются членами подкомитета Сената США по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности.

“Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значения для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника. Поэтому мы едем в Киев как двухпартийная делегация, чтобы усилить нашу поддержку президента Украины Владимира Зеленского”, – говорится в заявлении сенаторов.

“Я еду в Украину в пятницу, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединились сенатор Джонсон и сенатор Баррассо. Возможно, Трампу удалось избежать коррупции в отношениях США и Украины, но это не может помешать нам попытаться восстановить двухпартийную поддержку единения”, – отметил Мерфи в Twitter.

Как отмечает Reuters, Джонсон и Мерфи последний раз встречались с Зеленским в Киеве 5 сентября. Тогда Украина столкнулась с решением Трампа заморозить почти 400 миллионов долларов помощи в сфере безопасности.

Это решение и телефонный разговор Трампа с Зеленским в июле прошлого года стали причиной запуска процедуры импичмента президента США. Предполагалось, что Трамп “заморозил” миллионы долларов военной помощи, чтобы Украина публично объявила о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.