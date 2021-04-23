Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Йдеться про вакцину AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Її доставили до України в рамках глобального механізму COVAX.
“Сьогодні Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX”, – зазначається в повідомленні.
Цю партію в МОЗ планують використати для вакцинації:
• пріоритетних груп, людей віком 65+;
• тих, хто має отримати другу дозу вакцини від AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням (йдеться про людей, котрі отримали першу дозу препарату Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca).
Як відомо, глобальна ініціатива COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно.
Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.
Минулого тижня в рамках цієї ініціативи до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.