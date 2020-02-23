Сегодня, 23 февраля, по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

23 февраля облачно с прояснениями, кроме южной части страны, небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура днем +4-9 °C, в Прикарпатье и Одесской области до 12 °C, в восточных и Сумской областях +1-6 °C.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с. В Карпатах снег, ночью 24 февраля сильный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Также в Карпатах 24 февраля порывы ветра – 40 м/с.