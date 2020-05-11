Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Уточняется, что 12 мая в столице прогнозируются шквалы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается гроза.
При этом ночью с 12 на 13 мая в столице Украины температура на грунте может опуститься до двух градусов мороза.
В свою очередь по Киевской области, а также в других центральных и северных областях Украины температура воздуха ночью 13 мая может опуститься до пяти градусов мороза.
- В понедельник, 11 мая, по всей территории Украины прогнозируется солнечная погода, температура воздуха до +28 °C.