В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о возможных заморозках в Украине в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Уточняется, что 12 мая в столице прогнозируются шквалы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается гроза.

При этом ночью с 12 на 13 мая в столице Украины температура на грунте может опуститься до двух градусов мороза.

В свою очередь по Киевской области, а также в других центральных и северных областях Украины температура воздуха ночью 13 мая может опуститься до пяти градусов мороза.