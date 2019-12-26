Совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации в Украину в годовом эквиваленте составляет 10 – 15 % нынешнего украинского спроса.

Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук.

Он отметил, что несмотря на настроения украинцев, которые в большинстве своем не одобряют торговлю с Россией, как врагом, Украина все же поддерживает торговые отношения со страной-агрессором. В частности, идет торговля энергоресурсами.

“Я считаю так: вопрос торговли со страной-агрессором – это вопрос топ-уровня и принятия глобальных решений на уровне топ-институций: СНБО, Кабмина, закона Украины… В наших условиях я считаю, что это более высокий уровень принятия решений, как Президент, Премьер и Верховная Рада”, – сказал чиновник.

Он отметил, что на сегодняшний день топ-уровень позволяет торговать с Россией электроэнергией.

“Совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации в годовом эквиваленте составляет 10 – 15 % нынешнего украинского спроса. Сказать, что это уничтожит украинских производителей электроэнергии, это было бы, мягко говоря, преувеличением”, – пояснил он.