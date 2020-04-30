Сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет компании SkyUP, который доставил из Китая 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что это последний рейс из “воздушного моста”, который организовал Офис Президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставкой всего необходимого будет заниматься Министерство здравоохранения.

Сегодняшний груз. по словам замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, будет доставлен в регионы.

Фото: ОПУ

“Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины”, – сказал он.

Грузы закупал Офис Президента на средства благотворительных фондов.

По словам Тимошенко, упомянутые самолеты привозили кроме гумманитарных грузов привозили и коммерческие.

“Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации”, – сказал Кирилл Тимошенко, подчеркнув, что эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 гривен.

Также Кирилл Тимошенко анонсировал публикации на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов.

“Хочу подчеркнуть, что все, что делал Офис Президента, – на это не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Все это оплачивали из благотворительных фондов – то, что мы закупали. А то, что закупали коммерческие организации, они привозили за свои средства, оплачивали самолеты, а также сами оплачивали свои закупки”, – резюмировал Кирилл Тимошенко.